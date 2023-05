Novo Juiz da Lava Jato confessa que sua senha de acesso ao sistema da Justiça era “Lula22”; vídeo

O novo juiz da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba e autodeclarado apoiador de Lula, Eduardo Appio(foto), revelou nesta segunda-feira (22)como pretende apagar todo o legado da Operação Lava Jato.





Em despacho divulgado nesta segunda, Appio recomendou à Superintendência da Polícia Federal no Paraná uma nova investigação sobre suposto grampo na cela do doleiro Alberto Yousseff.





“Yousseff é a caixa-preta da Lava Jato”, disse Appio à Globo News em entrevista no início da tarde.





O magistrado também retirou sigilo do processo que apura a escuta, que teria ficado ativa entre 17 e 29 de março de 2014, nos primeiros dias do doleiro na cadeia. A defesa de Yousseff alega ter colhido provas que comprovam a existência da escuta.





“Os elementos encontrados na referida sindicância administrativa da Corregedoria da PF […] permitem afirmar que existem indícios concretos e documentos acerca do cometimento de graves delitos, em tese, na referida carceragem”, afirma Appio no despacho.





A partir do caso do grampo, a defesa do doleiro vai pedir a anulação de suas condenações, assim como do seu acordo de delação premiada.





Assim, a medida de Appio pode implicar na anulação de delação premiada de Yousseff, base de toda a Lava Jato, e, por conseguinte, um efeito domino anulando delações e condenações da Operação.





“A minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era Lula22. Na época, eu trabalhava com matéria previdenciária e esse foi um protesto isolado, individual meu, contra uma prisão que eu reputava ilegal”, explica o juiz da Lava Jato Eduardo Appio.



