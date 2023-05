Ex-detento é atacado e tem pulso decepado com golpe de foice, em Granja/CE

A polícia registrou uma lesão corporal de natureza grave, o fato aconteceu no município de Granja.

A vítima foi identificada como Antônio de Sousa, 34 anos, residente na Portelinha, que teve o pulso decepado por um golpe de foice. Segundo a polícia, o homem já tem passagens por crimes de roubo e furto.





Os Pm’s foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal, onde um indivíduo estava às margens da CE 085 com o pulso decepado e pedindo socorro. De imediato os policiais foram ao local e localizaram o homem agonizando, quase desmaiado por ter perdido bastante sangue, puseram o homem na viatura e o socorreram até a UPA de Granja.





A vítima teria relatado que estava no Açude Gangorra quando chegou um indivíduo que ele disse não conhecer, do nada desferiu um golpe de foice no seu braço vindo a decepar sua mão esquerda, em seguida o agressor fugiu entrando em um matagal.





Nesse momento o homem saiu correndo pedindo socorro pela CE 085, já próximo à fazenda Coqueiros. A vítima relatou que não faz ideia de quem seria o acusado e nem tão pouco qual seria a motivação do ato.





Equipes do P.O.G. e do Raio realizaram uma varredura nas proximidades do local do ataque, porém nada foi localizado. A vítima foi transferida para Sobral.





Fonte: SSPDS