Idosa de 75 anos é presa em operação por acobertar netos traficantes

Uma idosa, 75 anos, foi presa, na última quinta-feira (25/5), por tráfico de drogas. A suspeita da Polícia Civil é de que ela não traficava efetivamente, mas ajudava os netos, que seriam os responsáveis pelo tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante uma operação contra um grupo criminoso que movimentava aproximadamente R$ 1 milhão por semana, segundo a polícia.





Na operação, deflagrada na quinta-feira (25), 33 pessoas foram presas, entre elas a idosa e os dois netos dela. De acordo com as investigações eram os principais alvos da ação policial.





Segundo o delegado Victor Loureiro, a idosa foi presa em casa, no bairro Jardim Ipê, em São José dos Pinhais, município do Paraná. “Essa senhora é avó dos dois principais alvos da operação, tem uma movimentação financeira considerável, incompatível com a suposta renda dela, e na casa da senhora foi apreendido um veículo, um Fiat Mobi preto, e mais 50 quilos de drogas, entre elas cocaína e crack em tabletes”, disse o delegado.





(Metropoles)