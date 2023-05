Cearense morre em São Paulo após sofrer mal súbito durante circuito de bicicleta

O cearense Ronaldo Chaves sofreu um mal súbito e morreu durante um circuito de bicicleta no último domingo (28), em Ubatuba, cidade do estado de São Paulo.





De acordo com uma colega de trabalho do rapaz, ele tinha 27 anos e era engenheiro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ronaldo ficou conhecido por ser aprovado na instituição com apenas 15 anos de idade.





“Era uma pessoa humilde, muito inteligente e carismática”, disse a colega de Ronaldo





Ainda não há informações detalhadas sobre o mal súbito que o engenheiro sofreu.





Nas redes sociais, amigos, familiares e a namorada do jovem postam homenagens.





Fonte: G1