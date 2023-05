Salário de R$ 3 bilhões por ano! Acordo histórico financeiro, Messi recebe oferta surreal por temporada na Arábia Saudita

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Santi Aouna e pelo portal ‘Foot mercato’, Lionel Messi, considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, estaria a assinar um contrato milionário com um novo clube. O argentino, atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), estaria de saída da equipe francesa e teria recebido uma oferta salarial astronômica de 600 milhões de euros por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 3 bilhões, para atuar no Al Hilal, clube da Arábia Saudita.





A notícia tem abalado o mundo do futebol, uma vez que Messi, de 35 anos de idade e campeão do mundo em 2022, no Catar, é considerado um dos jogadores mais talentosos e influentes da história do esporte. Após deixar o Barcelona em 2021, onde ficou por mais de 20 anos, o argentino se transferiu para o PSG, mas agora parece estar pronto para buscar novos desafios fora da elite do futebol europeu.





Embora ainda haja incertezas sobre o futuro do craque, fontes próximas ao jogador afirmam que a decisão de não renovar com o PSG já foi tomada por Messi e seu agente, Jorge Messi, que também é seu pai. O Al Hilal, clube de maior interesse em contar com o argentino, teria oferecido um contrato de dois anos com um salário inimaginável. Caso se concretize, Messi se tornou o atleta mais bem pago de toda a história do futebol.





A proposta do Al Hilal ultrapassa em muito os valores pagos atualmente no futebol saudita e até mesmo no cenário internacional. Com um salário anual de 600 milhões de euros, Messi receberia mais do que o dobro do valor que Cristiano Ronaldo, seu antigo rival, recebe no Al Nassr, equipe concorrente na Arábia Saudita.





Apesar do interesse do Barcelona em repatriar seu ídolo, Messi estaria cada vez mais próximo de fechar com o Al Hilal. O agente do jogador já teria aceitado a oferta do clube saudita em nome do craque, e agora resta a Messi tomar uma decisão final nas próximas semanas. Apesar da especulação, o argentino não parece sentir pressão em definir seu futuro, confiando em seu agente para encaminhar o negócio.





Caso Messi acerte sua transferência para o Al Hilal, será uma mudança histórica no mundo do futebol. O argentino deixaria o cenário europeu, onde brilhou por muitos anos, para se aventurar em um novo ambiente e em uma liga que tem investido cada vez mais em grandes contratações. O impacto financeiro e esportivo dessa transferência seria imenso, colocando Messi em um patamar único na história do esporte.





Resta agora aguardar o retorno dessa negociação e descobrir qual será o próximo capítulo na carreira de Lionel Messi, um jogador que continua surpreendendo o mundo com seu talento e capacidade de quebrar recordes.





