Os refugiados miseráveis ​​da Venezuela no Brasil: uma tragédia ignorada por Lula

Lula não aborda o tema e promove Maduro como uma vítima da comunidade internacional.

No cenário de uma Venezuela devastada pelo regime de Nicolás Maduro, uma crise humanitária atinge níveis alarmantes. Segundo a ONU, cerca de 6,8 milhões de pessoas já se tornaram refugiadas, um número significativo ao êxodo causado pela guerra na Ucrânia. No entanto, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou indiferença perante essa realidade, não abordando o tema e promovendo Maduro como uma vítima da comunidade internacional.





Enquanto os venezuelanos sofrem com a miséria e a pobreza, Lula omite-se e negligencia a gravidade da situação. Além disso, ao enaltecer Maduro como injustiçado, o líder petista desconsidera o fato de que 94,5% da população governada por ele vive abaixo da linha da pobreza. Essa postura mostra a insensibilidade de Lula em relação aos miseráveis ​​e refugiados, que continuam a enfrentar desafios desumanos em busca de sobrevivência.





Enquanto o mundo reconhece a magnitude da tragédia na Venezuela, Lula permanece alheio à realidade e atribui a responsabilidade do caos a outros atores, os EUA. Sua retórica em apoio a Maduro demonstra uma falta de empatia e compromisso com as vítimas dessa crise humanitária. Diante desse contexto, é essencial que a comunidade internacional se una para enfrentar essa grave situação e buscar soluções concretas para ajudar os refugiados venezuelanos no Brasil e em outras partes do mundo.





(Hora Brasília)