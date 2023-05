Pedidos de falência explodem e tem aumento de mais de 40% em um ano

Os dados são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian.

Em março, os pedidos de recuperação judicial registraram alta de 6,8% em comparação com o mesmo mês de 2022. Os dados, que são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian, mostram que o total foi de 94 requerimentos, com destaque para micro e pequenas empresas como responsáveis pela maior parte (60). Veja na tabela a seguir os dados completos por porte:

Com o agravamento da inadimplência das empresas, que cresce desde setembro de 2021, era inevitável que elas chegassem neste patamar de pedidos de recuperação judicial. Ainda que a curva de crescimento do atraso nos compromissos financeiros das companhias desacelere, é possível que a insolvência das empresas continue crescendo”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.





No recorte por setores, os negócios de “serviço” foram os que mais puxaram as recuperações judiciais, com 48 pedidos, seguidos pela “indústria” (20), “comércio” (15) e “primário” (11).





Março tem salto de 40,6% nos requerimentos de falências





Ainda segundo Rabi, os pedidos de falências acontecem como última tentativa dos credores evitarem um prejuízo maior e receberem da empresa devedora um valor proporcional ao crédito concedido. Esses requerimentos saltaram de 69 em março de 2022 para 97 no mesmo mês de 2023, representando um crescimento de 40,6%. Nesta visão, também se destacam as micro e pequenas empresas e as companhias do setor de “serviço” como as principais demandantes. Confira os dados completos nas tabelas abaixo:



Fonte: Migalhas