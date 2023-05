PL das Fake News é cheque em branco para Lula, alerta Malafaia

O pastor Silas Malafaia usou suas mídias sociais, nesta segunda-feira (1º), para criticar o projeto de lei das Fake News, também batizado de PL da Censura. De acordo com o religioso, a proposta “é pior do que nós podemos pensar”, e se aprovada, “é um cheque em branco para o governo Lula”.





– Se você criticar futuros lockdowns, você pode ser bloqueado ou removido porque você está indo contra as medidas sanitárias, está no artigo 11. (…) As plataformas vão ser corresponsabilizadas por aquilo que qualquer um postar. Imagine se os caras vão segurar isso. Vão bloquear qualquer coisa, já bloqueiam hoje – destacou.





– Está no artigo 7 deste projeto de censura: você não vai poder falar mal do processo eleitoral. Sabe o que eles estão dizendo? É discurso de ódio, só que não define o que é discurso de ódio. É um absurdo! Liberdade de expressão jogada na lata do lixo!





Malafaia continuou elencando os “absurdos” presentes na proposição, dentre eles o artigo 7, que define que “a regulamentação será feita por decretos, abrindo margem para interpretação que o Executivo desejar”.





– Vão modificar o que querem. Vamos dar cheque em branco para Lula? – indagou.





No fim do vídeo, o pastor fez um apelo aos deputados do PL, PP, PSB, MDB, do União Brasil, e parabenizou o deputado Marcos Pereira, “que comanda o Republicanos”, que declarou que o partido votará contra o projeto de lei.





– Nós não podemos aprovar um projeto que vai contra a liberdade de expressão e liberdade religiosa. (…) Nenhum país democrático do mundo aprova uma coisa dessa, e não vai ser o Brasil que vai aprovar. Aprovar a censura? Jamais! – finalizou.





(Pleno News)