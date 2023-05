PL das Fake News é removido da pauta da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta terça-feira (2) o adiamento da votação do projeto que estabelece regras de combate às fake news. A decisão foi tomada após pedido do relator do PL, Orlando Silva (PCdoB-SP), e a manifestação de líderes da Casa.





Silva argumentou que precisa de mais tempo para analisar a proposta e promover modificações no texto sugeridas por deputados ao longo desta terça. O objetivo, segundo ele, é garantir uma “posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados num movimento de combater a desinformação”.





“Especulamos hoje durante todo o dia alguns caminhos alternativos para que a lei tenha algum mecanismo de fiscalização que possa se cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas as bancadas, nós não tivemos, e eu assumo como minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões”, afirmou Silva.





A votação do texto no plenário principal da Casa estava prevista para esta terça-feira após um compromisso firmado por Arthur Lira no último dia 25. O chamado PL das Fake News tem sido alvo de críticas e mobilizações da oposição e das grandes plataformas de redes sociais que atuam no Brasil.





