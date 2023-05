POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA EX-VEREADOR CONDENADO POR ESTELIONATO EM SOBRAL

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou, nessa sexta-feira (26), no cumprimento de um mandado de prisão de sentença condenatória em desfavor de um ex-vereador, de 34 anos, condenado por crime de estelionato. A captura ocorreu no bairro Centro, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Segundo informações policiais, o suspeito identificado como Romário Araújo de Sousa (34), com antecedentes criminais por estelionato e apropriação indébita, que é ex-vereador de Sobral, é acusado por cometer estelionato no município, praticados durante o exercício do seu mandato. Em desfavor de Romário havia uma sentença condenatória por dois anos e um mês.





Com a ordem judicial em mãos, equipes policiais do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), da Delegacia Municipal de Sobral, localizaram e prenderam o suspeito. Romário foi conduzido para a unidade policial, onde o mandado foi cumprido. Agora, ele está à disposição da Justiça.





Foto: Maristela Gláucia/ SVM