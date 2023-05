POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM NÃO DÁ TRÉGUA E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Na tarde deste sábado, dia 13, por volta das 17h, Policiais Civis, com apoio do NAI da DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM, sob comando do Delegado Regional, deram cumprimento a um mandado de prisão na cidade de Camocim, em desfavor de Francisco Talles da Silva Bezerra (Processo n° : 0000016-20.2018.8.06.0053). A prisão aconteceu na Rua Manoel Alves, Bairro Jardim das Oliveira, em Camocim.





O indivíduo objeto do mandado não ofereceu resistência no momento de sua prisão.





O preso será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.