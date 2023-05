Praga de ex? Jovem decide celebrar divórcio e sofre acidente de “bungee jump”; VEJA VÍDEO

Rafael Tostas está em processo de recuperação e conta como foi a experiência de quase-morte.

Rafael Tostas pretendia “comemorar” o seu próprio divórcio saltando de um pêndulo similar a um bungee jump, entretanto, as coisas não saíram como planejado e acabaram resultando em um grave acidente. Na ocasião, a corda que segurava o jovem de 22 anos arrebentou, e ele despencou 20 metros, sofrendo diversos ferimentos. Entre as lesões, estão fraturas no pescoço, na lombar, além de contusões nas costas e rosto.





O episódio ocorreu no último dia 11 de fevereiro, e atualmente o rapaz está sendo submetido a terapias intensas para superar o acidente. Em entrevista publicada pelo portal G1 nesta quinta-feira (4), Rafael detalhou o susto e seu processo de recuperação.





– Eu sempre fui uma pessoa muito calma, mas de um tempo para cá as coisas mudaram. Depois do divórcio eu queria aproveitar de todas as formas. Eu estava fazendo muita loucura. Não estava valorizando nem um pouco minha vida – relatou.





O pêndulo em questão fica suspenso sobre uma lagoa de uma antiga pedreira em Campo Magro, Curitiba. A aventura consiste em uma queda livre seguida por um movimento de vai e vem por sobre a água.





Na ocasião, Rafael estava acompanhado de uma prima e de uma amiga de infância. O acidente ocorreu apenas três dias antes de ele completar 22 anos. O jovem conta que no dia estava “bem feliz, animado para caramba”, e lembra apenas de ter acordado na água após o acidente, sendo alertado por pessoas para que ele não se movesse.





– Eu me desesperei, pensei: “O que eu estou fazendo aqui deitado?”. No momento que eu tentei levantar eu lembro de sentir uma dor muito forte. Nunca senti dor pior na minha vida – descreveu.





Hoje o rapaz sofre com traumas psicológicos e está afastado de seu trabalho como operador industrial, recebendo apoio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





Fã de esportes radicais, Rafael afirma que tinha o sonho de pular de paraquedas também, entretanto, não tentará a façanha por causa da preocupação de sua família:





– Se fosse por mim, já estava lá – declarou.





Com uma nova oportunidade de viver, Rafael acredita que a experiência de quase-morte o fez valorizar os detalhes do dia a dia.





– Você começa a ver a vida e agradece a tudo. Não que antes eu não ligasse, mas eu não olhava com esse olhar. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não quero mais ser aquele Rafael que eu era antes. Tenho que agradecer por estar vivo, que já é uma coisa muito grande – assinalou.





Pleno News

