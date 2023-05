PRF arrecada mais de 2 toneladas de alimentos para vítimas de enchentes no Ceará

Campanha, organizada junto com a Central Única das Favelas (Cufa), teve grande apelo nas redes sociais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) arrecadou mais de duas toneladas de alimentos e vários produtos que foram enviados para as vítimas das enchentes no interior do Ceará. A campanha, organizada junto com a Central Única das Favelas (Cufa), teve grande apelo nas redes sociais.





“Durante todo esse período foram mais de duas toneladas arrecadadas e, hoje, finalizamos essa campanha com a doação da comissão dos aprovados da PRF, que são as pessoas que passaram no concurso e que já estão contribuindo com a instituição. A gente sabe que quem está passando por essa situação de calamidade que nosso estado sofreu tem pressa”, destacou o servidor Werisleyk Queiroz.





“A gente vai continuar o ano todo ainda recebendo doações, nos postos da PRF. A sede da Cufa está aberta 24h também para receber essas doações e assim que elas chegam, a gente faz a entrega imediata junto com a PRF”, disse Francisco Wilton, presidente da Cufa-CE.





Parte dos produtos arrecadados foi recebido pelo secretário de Obras do município de Uruburetama. “O momento é de gratificação. A gente veio aqui para agradecer todo o povo da PRF e a Cufa por ter nos ajudado. Nosso município foi muito afetado pelas fortes chuvas. A gente ficou com várias áreas isoladas, sem acesso ao uso da água e de energia. Então o momento é de gratidão. Só Deus pode retribuir”, agradeceu o representante da pasta municipal.





FONTE: CGMAIS