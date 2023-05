Reajuste dos servidores do Ceará: governo inclui retroativo após reunião

Marcada na semana passada após protesto, a reunião da comissão de servidores públicos do Ceará com deputados da base do governo Elmano de Freitas (PT) resultou em mudanças na proposta de reajuste da categoria. Realizada nesta segunda-feira, 8, a negociação incluiu a antecipação de parte do reajuste retroativo a janeiro, além de reajuste no auxílio alimentação, que tinha ficado de fora da proposta anterior.





Segundo o líder do governo, deputado Romeu Algidueri (PDT), a mensagem que propõe o reajuste deve ser assinada pelo governador ainda nesta segunda, com a presença dos servidores. A previsão é que o texto chegue à Assembleia Legislativa (Alece) na terça-feira, 9. No parlamento, a proposta passará pelo aval dos deputados.









Confira as mudanças acertadas





- Não alterar a data base, em janeiro;

- 5,8% de recomposição do vale-alimentação;

- 3% de reajuste em junho (pagamento em julho) + 2,8% em agosto (pagamento em setembro)

- Retroativo de 3% de janeiro a maio em dezembro de 2023 e não mais em 2024;

- Governador recebe representantes dos sindicatos as 16 horas de hoje, no Palácio da Abolição.





Os servidores foram recebidos pelo líder do governo, Romeu Aldigueri (PDT), pelo líder do "blocão" liderado pelo PT, De Assis Diniz (PT) e pelos deputados Larissa Gaspar (PT) e Renato Roseno (Psol).





A proposta anterior do Estado era de 5,8 % de reajuste parcelado em duas vezes, sendo a primeira para junho e a segunda para outubro, além do pagamento retroativo de 3% de janeiro a junho de 2023 a ser pago em 2024. Agora, a segunda parcela será antecipada para setembro e os reatroativos serão pagos ainda este ano.





A versão anterior da proposta tinha sido apresentado no fim de abril, na reunião da Mesa de Negociação Permanente (Menp), com participação da secretária Sandra Machado. Várias categorias fizeram manifestação em frente à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), questionando os termos.









"Em termos de percentual, nós sabíamos que esse índice não iria ser melhorado, mas nós conseguimos avançar em algumas propostas que estava posto na negociação", ressaltou a coordenadora geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec) e presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Ceará, Ravenna Guimarães.





Após a reunião, ela destacou que o reajuste vai atingir também no vale-alimentação, o que não era previsto. Segundo ela, a reunião marcada com o governador Elmano nesta segunda vai marcar a "imposição" da categoria em futuras negociações.





"Um grande ganho que a gente conseguiu foi que agora vamos ter uma reunião direta com o Elmano e a gente quer se impor nessa pauta de negociação. Dizer que é importante que o governo reconheça as nossas perdas inflacionárias dos 37% que a gente não poder abrir mão", destacou em pronunciamento nas redes sociais.





(O Povo)