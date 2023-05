Rita Lee morre aos 75 anos, após luta contra câncer de pulmão

Rita Lee, uma das mais importantes cantoras e compositoras da música brasileira, faleceu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos, após uma batalha contra o câncer de pulmão. Reconhecida por sua originalidade e atitude inovadora, Rita deixou um legado de quase 60 anos de carreira marcados pela independência feminina e criatividade.





A notícia foi anunciada pela família da artista em comunicado nas redes sociais. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, informou o comunicado. O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera na quarta-feira (10), das 10h às 17h.





Rita Lee, sempre moderna, foi chamada de “rainha do rock brasileiro”, mas preferia o título de “padroeira da liberdade”. Sua influência na música brasileira foi inegável e sua personalidade forte e originalidade artística tornaram-na um ícone da cultura popular brasileira. Sua morte deixa uma lacuna na cena musical do país, mas seu legado permanecerá vivo na memória de seus fãs e na história da música brasileira.





