Seis espingardas, munições e pólvora são apreendidas dentro de residência abandonada no Ceará

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) apreendeu, entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25), seis espingardas, além de munições e pólvora, em uma residência abandonada, no município de Solonopole, a 270 km de Fortaleza. Ninguém foi preso.





Durante uma fiscalização na localidade denominada Serra da Porca Magra, os agentes encontraram um casebre sem portas e com características de abandono. Ao entrar no casebre os policiais acharam em um dos cômodos um saco com seis armas de fogo tipo espingardas como também algumas munições e outros objetos usados na prática de caça.





Segundo a polícia, por se tratar de um local ermo, não foi possível identificar o proprietário do material encontrado nem o o proprietário do local. O material foi reconhecido e apresentado ao delegado Helder Beserra dos Santos, na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Solonopole.





A polícia afirmou que é costumeiro caçadores usarem esses casebres abandonados como apoio para pernoites e/ou guardarem armas e materiais usados nas caças, a composição resolveu verificar o interior da construção.





Foram apreendidos: