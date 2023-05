SOBRAL ABANDONADA! Moradores cobram solução da Prefeitura sobre cratera próxima a supermercado

Segundo informações, algumas pessoas já tiveram seus veículos danificados por causa de cratera que fica bem na saída do estacionamento do supermercado.





A problemática da infraestrutura na cidade de Sobral parece estar longe de ser resolvida. Quase todos os dias surgem crateras nas ruas da principal cidade da Região Norte do Ceará e aos poucos vão tomando conta de diversas vias da cidade, o que tem provocado revolta de moradores com a gestão pública do município que não consegue resolver o problema, o que tem provocado reclamações diárias de populares que são afetados diariamente por essa problemática.





É o caso das pessoas que fazem uso do mercantil Lagoa, que fica situado á rua Dr. José de Arimatéia Monte e Silvia. De acordo com algumas pessoas ouvidas pela reportagem do Portal Paraíso, o problema é uma cratera que fica localizada bem próximo a saída do estacionamento do supermercado e já está há 30 dias. Ainda de acordo com informações obtidas pela reportagem , pelo menos três carros e duas motos já foram danificados.

De acordo com um funcionário do estabelecimento, que pediu para não ser identifica, o problema é muito sério, pois o buraco é profundo e á noite por causa do grande fluxo de carros e motos, fica mais propenso a ocorrer acidentes. Ainda segundo informou o funcionário, a prefeitura já foi notificada e que os cones que estão ali foi colocado pelo próprio estabelecimento comercial.





Fonte: Chico Nildo/Sistema Paraiso