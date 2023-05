TRAGÉDIA EM CAMOCIM-CE: POLICIAL CIVIL SURTA E MATA QUATRO POLICIAIS COMPANHEIROS DE TRABALHO DENTRO DA DELEGACIA

Após o sinistro, o autor do sinistro ele se entregou a uma composição da Polícia Militar aqui de Camocim e se encontra recolhido no Quartel da PM. A polícia está apurando as primeiras informações sobre o que realmente teria motivado este triste episódio crime que infelizmente entrara para a história das tragédias no município de Camocim.





