Vídeo: Mulher engana ladrão para não entregar celular

Na capital paulista, uma mulher foi vista driblando um ladrão, que pediu o celular dela em um ônibus. Câmeras de segurança do transporte mostram o momento em que a vítima escondeu o celular e deu outro para o bandido. As informações são do R7.





Não há dados sobre a data do flagrante. De acordo com a gravação, assim que percebeu a ação, a vítima escondeu o aparelho embaixo das pernas.





Quando o criminoso deixou o ônibus, a mulher comemorou por ter conseguido manter seu telefone.





A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) revelou que, em 2022, mais de 200 mil celulares foram roubados na capital do estado. Por isso, cenas como a que foi registrada no ônibus estão se tornando cada vez mais comuns. Para a população, ter dois telefones (um novo e um velho para enganar o ladrão) é uma questão de necessidade.

Ao vivo no #BalançoGeral: "celular do ladrão". Pessoas adotam medidas de proteção para andar nas ruas de São Paulo.



