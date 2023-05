SOBRAL ABANDONADA: Moradores do bairro Sinhá Sabóia reclamam de serviço mal executado pelo SAAE

As reclamações por parte da população, em relação a Autarquia Municipal de Água e Esgoto tem sido cada vez mais frequente na cidade de Sobral.





Moradores da rua Julys Alison Soares Balreira, no bairro Sinhá Sabóia, reclamam que o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE, conserta uma coisa e desmantela outra. O fato aconteceu em mais uma manutenção no bairro. Os moradores não sabem a quem recorrer e estão bastante preocupados.

O Vendedor Antônio Oliveira, 59 anos, explica que a via ficou praticamente intransitável com os vazamentos de água, e agora com os buracos ficou ainda pior, segundo o cidadão é um problema antigo, e nada é feito pra melhorar.





A moradora Maria José, diz que o perigo maior é com a dengue, pois com a a´gua exposta é um risco com a proliferação do Aedes Aegypti, a moradora diz ainda que algumas pessoas já adoeceram, e até um vizinho foi hospitalizado com dengue.





Fonte: Chico Nildo