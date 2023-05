Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas no Ceará entre janeiro e abril de 2023

Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas nos quatro primeiros meses deste ano, no Ceará. Só em abril, foram 629,21 kg de entorpecentes.





Os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostram que houve um aumento em relação a 2022, quando mais de 1,5 tonelada de drogas foi capturada no mesmo período.





Além disso, entre janeiro e abril de 2023, houve um aumento de 32,8% no número de apreensões. De acordo com a pasta, as operações de combate às drogas têm sido focadas nos quatro estados com os quais o Ceará faz divisa. Há também reforço no policiamento rodoviário e nas estradas.





Dentre as ações realizadas no último mês de abril, 40 kg de drogas como maconha e cocaína foram apreendidas pela Polícia Civil no Crato. Em outra busca realizada em abril, a Polícia Militar apreendeu no Bairro Coaçu, em Fortaleza, mais de 18 kg de maconha.





(G1/CE)