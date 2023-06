Adolescente é apreendido suspeito de causar morte de idoso em acidente de trânsito em Fortaleza

Um adolescente de 17 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na noite de sábado (3) por envolvimento em um acidente de trânsito que resultou na morte de um homem de 64 anos no bairro Farias Brito, em Fortaleza.





O adolescente estava conduzindo uma moto que, de acordo com o sistema policial, possui mais de 60 registros de multas. Além disso, ele levava um passageiro, também adolescente, no veículo.





Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais militares que estavam em patrulhamento foram informados do acidente, ocorrido na avenida Domingos Olímpio.





Os agentes foram ao local, onde encontraram o condutor, o passageiro e o idoso feridos. Próximo a eles estava uma motocicleta caída na pista.





Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Com as diligências, a Polícia Militar descobriu que tanto o condutor quanto o passageiro da moto tinham menos de 18 anos, e que a moto já havia sido multada mais de sessenta vezes.





Após receber atendimento médico, o condutor foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). No local foi instaurado contra o adolescente de 17 anos um ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo no trânsito.





A motocicleta também foi apreendida e levada para a delegacia. A Polícia Civil segue em investigações para localizar o proprietário da moto e o responsável por fornecer o veículo para uma pessoa sem habilitação.





