Adolescente encontrado morto em matagal na Grande Fortaleza iria morar com o pai em Portugal em julho

Micaias da Silva Costa Lima, o adolescente de 15 anos encontrado morto em um matagal próximo a BR-222, no Bairro Paumirim, em Caucaia, se mudaria para Portugal em julho deste ano, onde iria morar com o pai, Rodolfo Lopes. O menino sonhava em ser jogador de futebol.





"Essa viagem, infelizmente, não vai acontecer. Tenho nem palavras para descrever o que o Micaias é. Vai fazer muita falta aqui. Só Jesus sabe o que o pai e a mãe dele estão sentindo", disse Kildere Braga, que estava no enterro da vítima.





Segundo a SSPDS, o adolescente faleceu após ser atingido por disparos de arma de fogo. "A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas. A investigação do caso está a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC)", disse a SSPDS.





O jovem foi enterrado nesta segunda-feira (12), no cemitério Parque da Saudade, sob a comoção de familiares e amigos.





Familiares acreditam que Micaias da Silva Costa Lima foi assassinado por morar em bairro ocupado por uma facção rival a dos criminosos.





Conforme Rodolfo Lopes, o filho saiu de casa com um grupo de amigos, para ir a uma praça do Bairro Planalto Caucaia. Em seguida, Micaias e um amigo se deslocaram ao Bairro Capuan, onde estariam acontecendo os festejos de Santo Antônio, padroeiro da igreja matriz do local.





Ainda segundo o pai, no local os dois jovens foram cercados por um grupo de homens. O amigo conseguiu fugir, já Micaias foi atacado com pedradas e pauladas.





Rodolfo morava sozinho com o filho no Bairro Padre Júlio Maria. Ele suspeita que o filho tenha sido morto por morar em um bairro dominado por uma facção rival à dos criminosos.





O último contato entre pai e filho ocorreu por volta das 22 horas de sábado, quando Rodolfo enviou uma mensagem pedindo para o jovem retornar para casa. Na ocasião, o adolescente chegou a responder que já estava indo, mas depois não deu mais notícias.





