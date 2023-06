Após não atuar contra o Atlético-GO, Luvannor publica indireta: "Saiba onde você é valorizado"

Mesmo sem entrar em campo na vitória diante do Atlético-GO, o atacante Luvannor voltou a virar assunto na torcida do Ceará. Isso porque o jogador publicou um stories no seu Instagram em tom de indireta.





“Se você não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que você está no lugar errado. Conheça o seu valor e saiba onde você é valorizado”, escreveu.





O jogador esteve no banco de reservas nas partidas contra Chapecoense e Atlético-GO, mas não foi utilizado pelo técnico Eduardo Barroca em ambas as oportunidades. Nicolas e Vitor Gabriel foram os titulares, respectivamente.





Além da frase já citada, Luvannor também escreveu que "Um diamante não brilha no fundo de uma caverna".





Procurado pelo Esportes O POVO, o Ceará comunicou de que qualquer declaração pública de atletas que fira o regimento interno será punida e resolvida internamente.

Posts antigos





Recentemente, o atacante virou pauta entre a torcida após o tricampeonato do Vovô na Copa do Nordeste. Na ocasião, ele roubou a cena com dancinhas e ativou o modo sincerão na comemoração do título.





"Graças a Deus eu vou poder sair na rua. Graças a Deus eu vou poder ir ao shopping com a família. Liberdade", brincou o atleta ainda no campo de jogo durante live realizada em seu perfil no Instagram.





Luvannor disputou cinco das dez partidas do Ceará na Série B 2023. Ao todo, ele esteve em campo por 123 minutos e não anotou gols ou assistências.





O POVO