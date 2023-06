Com prisão em Fortaleza, Polícia investiga grupo que viaja para fazer furtos em série

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira, 6, em uma pousada localizada em Fortaleza. Natural da Bahia, Alexsandro Cerqueira Cassiano é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por integrar grupo criminoso que viaja, em período de eventos, para realização de furtos em série.





Os eventos na capital cearense alvos de furtos, conforme a investigação policial, foram uma partida de futebol e um show, ambos em um estádio.





Conforme a PC-CE, o suspeito estava em uma pousada localizada no bairro Serrinha. Os policiais conseguiram encontrá-lo após um dos aparelhos celulares furtados nesses eventos apontar a localização. Ação foi realizada pela Delegacia do Aeroporto.





Com ele, foram apreendidos cinco aparelhos celulares sem notas fiscais. A Polícia verificou que eram aparelhos de vítimas de furtos, que recuperaram os celulares.





As investigações tiveram o apoio do Departamento de Inteligência. O homem foi autuado por crime de receptação, e as investigações continuam no intuito de identificar outras pessoas envolvidas no grupo.





