Barroquinha é a cidade do Ceará que mais recebeu chuva durante a quadra chuvosa

O município de Barroquinha, no Litoral Oeste, foi a que mais registrou chuvas durante a quadra chuvosa de 2023, que corresponde aos meses de fevereiro a maio. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o observado durante os quatro meses foi 1.511,5 milímetros. O esperado para a cidade é 1.084,9 milímetros. Um desvio positivo de 39,3 milímetros.





Em seguida aparece Tururu, na Região Norte, com 1.449,7 milímetros. No município choveu ao todo 1.449,7 milímetros quando o esperado para os quatro meses é 908,8 milímetros. Quase 60% acima do normal.





Depois aparecem Pacoti (Maciço de Baturité) com 1.416,8 milímetros; Guaiuba (Grande Fortaleza) com 1.378 milímetros; Granja (Região Norte) com 1.309,1 milímetros e Uruburetama (Região Norte) com 1.308,2 milímetros.





A quadra chuvosa de 2023 no Ceará terminou em torno da média, de acordo com a Funceme. Em termos de porcentagem o resultado é de 51%. De fevereiro a maio deste ano choveu 643,3 milímetros. Esse acumulado fica na frente a do ano passado quando registrou 621,3 milímetros. O resultado é mais satisfatória dos últimos três anos.





