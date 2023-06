Bebê de 2 meses morre após receber leite na veia em Salvador

Uma família denunciou a morte do bebê Samuel Ricardo Souza Bastos, de 2 meses, após ter recebido leite injetado no acesso central, na Maternidade Professor José Maria Magalhães Netto, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador (BA).





O caso teria acontecido na segunda-feira (19) após um erro de uma técnica de enfermagem. Samuel Ricardo Souza Bastos recebia medicamentos na veia e se alimentava por meio de sonda.





Segundo familiares, o bebê de 2 meses estava internado na unidade há 1 mês porque nasceu com cardiopatia. Há 15 meses, o garoto fez uma cirurgia no Hospital Ana Nery e voltou para a maternidade, onde se recuperava do procedimento cirúrgico.





Mãe de Samuel Ricardo Souza Bastos, Naiane Rocha acompanhava o bebê, mas no domingo (18) precisou ir para casa quando recebeu uma ligação inesperada que informava que o filho tinha passado mal.





“Eu recebei um telefonema de uma mãe que estava no hospital dizendo: ‘venha correndo que seu filho está passando mal'”, disse Naiane ao site g1.





Ao chegar na maternidade, a mãe de Samuel Ricardo Souza Bastos estranhou porque o bebê de 2 meses estava bem quando ela saiu da unidade: “Cheguei no hospital, a médica mentiu para mim, disse que tinha acontecido pelo problema de saúde dele. Eu sabia que não era, porque sabia da melhora, sabia que não era o coração dele e eu fiquei desesperada”.





Na noite de domingo (18), Naiane foi informada dentro do hospital que uma técnica de enfermagem havia se confundido e aplicado leite no acesso central da criança e o estado do bebê de 2 meses era grave: “Quando cheguei na UTI, uma outra médica me explicou que a técnica em vez de conectar na sonda, conectou no acesso central. Aí que fui entender o que tinha acontecido”.





A mãe de Samuel também disse que foi informada que a funcionária teria sido demitida ainda no domingo.





Na manhã de segunda, familiares do bebê receberam a informação de que um funcionário da UTI do hospital teria vazado a informação da morte de Samuel.





O óbito do bebê de 2 meses foi confirmado pela assistente social do hospital depois que a família a procurou.





“Meu bebê era muito amado. Eu não posso julgar elas, porque foram técnicas maravilhosas, essa mesmo que fez isso com ele não era acostumada a ficar com ele, mas tinha as outras que ficavam e eu tenho um amor muito grande”, disse Naiane ao portal.





De acordo com a mãe, “ele era um bebê muito querido, pelo fato de ter ficado dois meses internado. Eu deixei meu filho dormindo e encontrei ele entubado”.





Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) local disse que a maternidade está profundamente consternada com o falecimento de Samuel.





A instituição também se solidarizou e se colocou à disposição dos familiares, para esclarecimentos públicos. A Sesab também disse que uma sindicância foi instaurada para apurar as circunstâncias técnicas que levaram ao óbito do bebê e afastou a profissional envolvida no ato.





De acordo com o órgão, a funcionária se encontra em “total desolação” por também ser mãe e pelo vínculo formado com o bebê de 2 meses enquanto esteve sob seus cuidados.





Já a diretoria da maternidade disse em nota que lamenta profundamente o “erro técnico” que levou a morte de Samuel: “A maternidade era uma referência de atendimento para mãe e bebê, desde a gestação, onde sempre receberam todos os cuidados com muito zelo e responsabilidade”.





Com informações do portal G1