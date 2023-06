Morre 2º estudante vítima de ataque a tiros em escola do Paraná

Morreu o estudante Luan Augusto, de 16 anos, no Hospital Universitário de Londrina (HU), na madrugada desta terça-feira (20). O jovem é a 2º vítima de um ataque a tiros no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. A morte dele foi confirmada pela família.





Na segunda (19), Luan Augusto foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno do mesmo colégio, de 21 anos, que entrou na instituição dizendo que solicitaria documentos.





O estudante de 16 anos estava internado em estado grave. De acordo com o Hospital Universitário de Londrina, a morte do garoto aconteceu por volta de 03h15 da madrugada desta terça.





A família de Luan informou que autorizou a doação dos órgãos do jovem.





O assassino está preso. Na segunda, o criminoso disse à polícia que escolheu as vítimas aleatoriamente.





De acordo com o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, o assassino fez pelo menos 16 disparos dentro do colégio.





Karoline Verri Alves, namorada de Luan Augusto que tinha 16 anos, morreu dentro do colégio logo após o assassino invadir o local e fazer os disparos.





A menina foi atingida com um tiro na cabeça, segundo o Samu. O corpo dela está sendo velado nesta terça-feira (20).





(Gazeta Brasil)