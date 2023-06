Benedito Gonçalves vota pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos

Nesta terça-feira (27), durante a retomada do julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro e relator Benedito Gonçalves expressou seu voto favorável à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por um período de oito anos. Gonçalves criticou Bolsonaro por supostamente demonstrar um “preocupante descaso” com a democracia.





Na sua declaração, o ministro pontuou as afirmações de Bolsonaro ao se referir às Forças Armadas na primeira pessoa do plural seriam uma ‘interpretação equivocada de sua autoridade como comandante supremo das Forças Armadas, se posicionava como se fosse um militar em exercício’.





Gonçalves alegou que as ações de Bolsonaro indicaram “desrespeito preocupante para com um marco simbólico relevante na era pós-ditadura: a subordinação das forças militares brasileiras a uma autoridade civil eleita democraticamente”.





A sessão de julgamento na próxima quinta-feira (29), a partir das 9h.