Cid perde queda de braço dentro do PDT e André Figueiredo deve comandar partido no Ceará

O líder nacional do PDT, Carlos Lupi, licenciado devido estar à frente do Ministério da Previdência, veio a Fortaleza para tentar pôr fim à guerra dentro do partido no Ceará. Segundo declaração dele, a intenção é que a presidência da legenda no estado continue com o deputado federal André Figueiredo até o final do ano. Depois disso, ainda segundo Lupi, deve surgir uma chapa de consenso. Se isso não for possível, “tem que ter mecanismos e métodos para fazer uma nova eleição”, disse o ministro ao jornal Diário do Nordeste.





Nos bastidores políticos, isso é tido como uma derrota para o senador Cid Gomes, que queria o comando do partido a todo custo.





Em tempo





“Não é fácil, mas eu já peguei situações muito mais difíceis e conseguimos resolver. Eu acredito muito que vai ter a solução, quando as cabeças querem resolver. Eu sinto boa vontade do Cid. Ninguém quer fazer o partido desmanchar, cada um achando que tem razão. O problema é contar com uma razão que faça todo mundo entender que precisa manter a unidade”, falou Lupi ao DN.





Em tempo II





Lupi ainda declarou que a busca é pela a união dentro do partido. “Do PDT, estadualmente falando, em torno do Governo do Estado. É isso que será buscado. Será buscada uma reunião com o ministro Camilo, pelo ministro Lupi, pelo presidente André Figueiredo e pelo senador Cid Gomes, na busca de um entendimento que possa congregar o lado dissidente do PDT em torno de um projeto majoritário do partido”.





Em tempo III





Lupi irá procurar o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana para recompor a aliança PDT-PT no Ceará. Entretanto, o pedetista já avisou: o prefeito José Sarto é candidato à reeleição pelo PDT. Ele não falou se irá pedir apoio para Sarto a Elmano e Camilo.





(CN7)