Bope do Rio de Janeiro faz buscas por mandante do assassinato de advogada e mãe no Ceará

O principal suspeito de mandar matar a companheira e a sogra de coronel da Polícia Militar do Ceará é o alvo de uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro.





Anastácio Paiva Pereira, também conhecido como Paizão, está foragido da justiça por integrar oragnização criminosa e comandar o tráfico de drogas em Santa Quitéria, no interior do estado.





O homem tem ainda quatro mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.