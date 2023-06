CRUELDADE: Pai é preso após deixar filha de 3 anos sem comida por 40 dias

Um homem foi preso na última sexta-feira (2/6) sob a acusação de maus-tratos, depois de deixar sua filha, uma criança de apenas 3 anos, sem alimentação por um período de 40 dias. O caso chocante ocorreu na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, e resultou no resgate da menina em estado de desnutrição. A criança foi hospitalizada e, felizmente, está se recuperando bem.





A prisão ocorreu após uma investigação iniciada pelo Ministério Público, quando a avó materna da criança enfrentou dificuldades para contatar o pai a fim de visitar a menina. Diante disso, a Justiça emitiu um mandado para permitir a visita e garantir o bem-estar da criança.





No local, guardas municipais, um representante do Conselho Tutelar e oficiais de justiça depararam-se com uma cena alarmante. A criança estava em um estado debilitado, em um ambiente sujo e sem qualquer alimento disponível.





A menina e o pai estavam ambos em estado de desnutrição. A criança encontrava-se deitada na cama, usando apenas fralda, apresentando sinais de desidratação e com os ossos visíveis, pesando apenas 8 quilos.





Ao ser questionado pela equipe presente no local, o homem alegou que havia decidido ficar sem alimentação até que ambos morressem, porém, a motivação por trás dessa atitude ainda não foi esclarecida.





Imediatamente, a criança foi resgatada e encaminhada para a unidade de pronto-atendimento do Cervezão, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Em seguida, foi transferida para o Pronto-Socorro Nossa Senhora de Lourdes, onde está recebendo atendimento especializado de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.





O pai da menina também recebeu atendimento médico antes de ser conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos. Vale ressaltar que a mãe da criança já é falecida e a avó materna está lutando judicialmente pela guarda da menina, visando garantir sua segurança e bem-estar.





O caso chocou a comunidade local, reforçando a importância da atenção às crianças e à necessidade de denunciar situações de negligência e maus-tratos infantis. As autoridades competentes estão acompanhando de perto o caso e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção da criança e buscar a responsabilização do pai pelos seus atos.





