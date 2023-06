Duas pessoas morrem em acidente de trânsito na CE-187 entre Ipu e Guaraciaba do Norte/CE

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (3/6), no Sítio São Félix, na divisa entre os municípios de Ipu e Guaraciaba do Norte.





Conforme a Polícia Militar, as vítimas identificadas como Antonio Daniel Martins da Silva e David faleceram após o automóvel que eles estavam sair da pista e derrubar o muro de uma residência em uma curva nas margens da rodovia CE-187.





O condutor teria perdido o controle e ainda chegou a ser arremessado para fora do carro. Imagens de uma câmara de segurança flagrou passando em alta velocidade pouco antes do acidente.





O veículo ficou totalmente destruído com a força do impacto. Daniel Martins estava no banco do passageiro, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, tendo o corpo ficado preso nas ferragens e sendo necessária a sua retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros.





Já o motorista David chegou a dar entrada no Hospital Municipal de Ipu, mas acabou falecendo.





Com Ipu Post