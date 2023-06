Palmeiras se torna o primeiro time a atingir 20 gols no Brasileirão

Com ataque fulminante, Alviverde superou o São Paulo e o Botafogo e é o clube que mais vezes furou a meta adversária.

Ao vencer o Coritiba por 3 a 1 neste domingo (4), o Palmeiras se tornou o primeiro time do Brasileirão a alcançar 20 gols marcados nesta edição do torneio. Artur e Rony, duas vezes, foram os responsáveis pelos gols do Alviverde.





Com isso, o Palmeiras supera o Botafogo e o São Paulo, que são as equipes com mais gols no Brasileirão até o momento, com 16 e 15 gols, respectivamente, atrás apenas do Alviverde.





Com Abel Ferreira, o ataque do Palmeiras é bastante forte, e vários gols saem dos pés de Dudu, Rony, Raphael Veiga e do recém-chegado Artur. Inclusive, Veiga é o artilheiro da equipe, com onze gols marcados no ano, quatro apenas no Brasileirão.





Agora, o Palmeiras enfrenta o São Paulo no próximo domingo (11), no Morumbi, para tentar ampliar o número de gols marcados no Brasileirão. Esse será o confronto entre dois dos melhores ataques da competição.





Fonte: Lance