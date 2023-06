Cruz da Vida promove atendimentos médicos gratuitos em Sobral

Ação caritativa ocorrerá no próximo dia 17 de junho na Av. Senador Fernandes Távora, nº 2500, Bairro Sinhá Saboia, e contará com clínico geral, ginecologista, fisioterapeuta, psicólogo, pneumologista, nefrologista e gastroenterologista





No sábado (17), Sobral receberá os voluntários da instituição católica Cruz da Vida para prestar atendimentos de saúde gratuitamente para a população em situação de vulnerabilidade social e econômica. A ação será realizada das 08h às 15h na Avenida Senador Fernandes Távora, nº 2500, Bairro Sinhá Saboia. As fichas começarão a ser distribuídas a partir das 08h, por ordem de chegada. O número de atendimentos é limitado e os pacientes interessados devem apresentar RG, CPF e exames anteriores.





Na oportunidade, serão ofertados ao público atendimentos nas áreas de clínica geral, ginecologia, fisioterapia, psicologia, pneumologia, nefrologia e gastroenterologia. De acordo com o voluntário e médico clínico geral, Lucas Ito, fazer parte de uma ação missionária é também contribuir para a democratização do acesso à saúde. “Nós vamos aos municípios com maior demanda para atender gratuitamente essa população carente e fazemos isso de forma honrosa, apregoando o que nos ensinou a Bíblia”, afirma.









Cruz da Vida





A instituição Cruz da Vida, sem fins lucrativos, é formada por um grupo de médicos, profissionais da saúde e outras diversas pessoas católicas. As ações realizadas pela instituição são contínuas e abrangem tanto a capital do Ceará como cidades do interior. Em 2022, o Cruz da Vida também ampliou seus trabalhos para a cidade de Vitória, no Espírito Santo.





Desde 2017, a instituição atua nas mais diversas áreas, ofertando também serviços de saúde especializado gratuito à população de baixa renda nas ações que realizam. Até o momento, as ações proporcionaram a realização de mais de 135 cirurgias, 221 exames e cerca de 3200 pessoas foram atendidas.









Serviço





