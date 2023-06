Fernández vem pedir socorro a Lula pela 5ª vez em 6 meses

Em meio a uma inflação de mais de 100% ao ano no seu país, presidente argentino prepara nova visita a Brasília para o dia 26 de junho





O presidente da Argentina, Alberto Fernández (foto), vai se reunir com Lula (foto) pela quinta vez em menos de seis meses do novo governo do petista, informa o Estadão. Os governos argentino e brasileiro já trabalham para preparar uma visita de Estado de Fernández a Brasília no dia 26 de junho.





Com inflação superior a 100% ao ano no seu governo, o presidente da Argentina disse ter desistido de disputar a reeleição —segundo pesquisas, ele é rejeitado por mais de 70% do país.





A visita acontecerá dois dias depois do término do prazo para a confirmação dos candidatos à Casa Rosada, entre eles o atual embaixador argentino no Brasil, o também peronista Daniel Scioli. Segundo o jornal paulistano, Lula já manifestou preocupação com as intenções de voto no direitista Javier Milei.





O Estadão relata ainda que a comitiva e o programa oficial da visita ainda estão sendo decididos. Dois assuntos discutidos recentemente foram “o apoio do Brasil com financiamento de empresas nacionais que são exportadoras de bens e serviços para a Argentina” e a possível entrada dos argentinos no Banco dos Brics, hoje comandado por Dilma Rousseff.





