Governo Lula corta 1,8 milhão de beneficiários do Bolsa Família em 2023

Após pente-fino, total de famílias atendidas pelo programa recuou para 21,2 milhões em maio.

Durante o período de janeiro a maio deste ano, sob a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cerca de 1,8 milhão de famílias foram retiradas do Bolsa Família.





Essa decisão foi tomada após a equipe econômica do Executivo anunciar uma análise detalhada (“pente-fino”) da lista de beneficiários do programa. Atualmente, o Bolsa Família contempla 21,2 milhões de famílias, registrando uma diminuição de quase 400 mil famílias em comparação com dezembro de 2022.





Entre novembro de 2021 e fevereiro de 2023, o programa foi renomeado como Auxílio Brasil, mas recuperou o nome Bolsa Família com o retorno do petista ao Palácio do Planalto em 2023.





(Terra Brasil Notícias)