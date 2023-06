DESCASO: Servidor do SAAE afirma que “canos velhos” são a causa dos vazamentos de água tratada

De acordo com um funcionário do SAAE, que não quis se identificar, parte da rede de água ainda é de amianto que aos poucos está sendo substituída.

O Sistema Paraíso tem recebido reclamações de moradores sobre vazamentos de água tratada do sistema de distribuição do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE). Todo dia tem registro de novo vazamento em algum bairro de Sobral. Na maioria dos casos a população reclama da demora por parte do SAAE para o conserto.





Um vazamento que chamou atenção pela quantidade de água desperdiçada ocorreu na sexta-feira (9) quando por volta das 2h da manhã, um cano quebrou na rua Vereador Francisco Félix Porto, no bairro Dom Expedito. A água causou alagamento em pelo menos cinco ruas do bairro invadindo casas e causando prejuízo aos moradores.





De acordo com um funcionário do SAAE, que não quis se identificar, o problema é encanação velha e crise no gerenciamento. “Parte da rede de água ainda é de amianto, agora é que estão sendo substituído por canos de pvc. Outro problema é uma crise administrativa, pois nos últimos dois anos já foram quatro gerentes demitidos, porque os caras não aguentam a pressão. Além da estrutura velha tem também a crise de gerência”, disse o servidor.





No caso do vazamento no Dom Expedito a comerciante Rosângela Rocha, moradora da travessa Itália, disse que uma equipe do SAAE foi enviada pela manhã ao local do vazamento, mas apesar da quantidade absurda de água desperdiçada e invadindo casas, a equipe foi embora deixando o conserto para o período da tarde.





Já no bairro Dom José I, na manhã desta terça-feira (13), na rua Ipiranga, na casa do comerciante o Sr. João Fernandes, a reportagem do Sistema Paraíso registrou outro vazamento. “Já faz uma semana que começou a vazar água. A gente ligou para o SAAE e ninguém atende. Uma funcionária do órgão que veio aqui se encarregou de mandar uma equipe para consertar, mas até agora não consertou”, disse o comerciante.





Depois que a reportagem fez o registro do vazamento no programa Estação 101, dos radialista Leew Vasconcelos e Ridyelle Oliveira da Rádio Paraíso FM, uma equipe do SAAE foi consertar o cano quebrada ainda manhã desta terça-feira.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa do SAAE para falar sobre as causas dos vazamentos, mas não teve resposta.





Por Edwalcyr Santos