Ginecologista é condenado a mais de 270 anos por estupro de 21 mulheres

Um médico ginecologista de 41 anos foi condenado a mais de 270 anos pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra 21 mulheres na cidade de Anápolis (GO).

Nicodemos Júnior Estanislau Morais foi condenado a 163 anos de prisão pelo crime contra 12 vítimas e, no outro processo, envolvendo nove mulheres, a 114 anos, segundo a decisão da juíza titular da 2ª Vara Criminal da comarca de Anápolis, Lígia Nunes de Paula. As penas, nos dois processos, somam 277 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado.





O médico ainda deverá pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais para cada vítima, de acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás. Os relatos apontam que ele se aproveitava da realização de exames, como o de ultrassom endovaginal, para "ter uma conduta não condizente com o momento".





Na decisão, a juíza considerou que "a medicina existe para curar as pessoas, não para feri-las ainda mais". Ao fazer a dosimetria da pena, a magistrada reforçou que "os estupros foram praticados por meio de ardil, se valendo do pretexto de realizar um exame ginecológico para praticar os atos libidinosos, demonstrando a maior reprovabilidade de seu comportamento".





Procurado pelo UOL, o advogado Carlos Eduardo Gonçalves Martins, que faz a defesa do médico, afirmou que vai recorrer da decisão e que a tese principal é de absolvição.





O ginecologista se tornou alvo de investigação depois que mulheres procuraram a Delegacia de Atendimento à Mulher de Anápolis para denunciar que foram vítimas de crimes sexuais dentro do consultório. Ele era vinculado ao plano de saúde América e atendia pacientes desse plano.





No início, três vítimas apresentaram queixa, mas o caso ganhou repercussão e outras se sentiram seguras para registrar os crimes. Elas relataram diversos tipos de comportamento e comentários e atos com conotações sexuais por parte do ginecologista, o que as deixavam desconfortáveis e se sentindo "invadidas".





(Uol)