Vídeo: ex-ministro de Bolsonaro salva idosa que se engasgou em almoço

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) salvou uma idosa que estava engasgada. A situação aconteceu na última quarta-feira (7/6) no restaurante Chez Bernand, em Salvador (BA).





As imagens registraram o momento em que a idosa leva as mãos ao pescoço para indicar que estava engasgada. Ao perceber a cena, Roma, que sentava à mesa ao lado, corre para ajudar a senhora, que almoçava em companhia de uma amiga.





O ex-ministro aplicou na idosa a manobra de Heimlich, ao abraçá-la por trás e forçar que a comida desobstruísse a garganta. As imagens ainda mostram que o alimento chega a cair da boca da senhora, e ela volta a respirar.





“O ex-ministro da Cidadania João Roma é oficial da reserva do Exército Brasileiro. Executou uma manobra padrão de salvamento quando viu a senhora engasgada com a espinha de um peixe. As imagens captadas pela câmera do estabelecimento foram divulgadas por terceiros”, informou a assessoria do PL na Bahia, por meio de nota.





Veja o vídeo registrado pela câmera de segurança:





(Metrópoles)