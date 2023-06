Polícias Civil do CE e RJ prendem dupla suspeita de roubo e adulteração de veículos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, realizou, na noite dessa segunda-feira (12), a prisão em flagrante de dois homens suspeitos de roubo e adulteração de veículos. A captura ocorreu no distrito de Várzea Redonda, na zona rural do município de Croatá – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O trabalho policial contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).





As diligências iniciaram após policiais civis do Rio de Janeiro fornecerem informações sobre um carro, que havia sido roubado em outubro do ano passado, no bairro Ipanema, no Rio de Janeiro. Conforme apuração, o veículo estava sendo transportado para a cidade de Sobral (AIS 14). Com os trabalhos, os investigadores cearenses identificaram e localizaram o veículo modelo Jeep Compass no município de Croatá. Após abordagem, Douglas Ribeiro Costa, de 22 anos, e Jhones Oliveira Rodrigues, de 29 anos, foram identificados.





Durante vistoria, os policiais civis constataram que o veículo estava com marcas de adulteração nos sinais identificadores do motor, placa e chassi. Diante disso, a dupla foi conduzida para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuada em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. As Polícias Civis seguem com as investigações para identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com os crimes no Ceará e do Rio de Janeiro.