Estudante desaparece após saltar de navio em área infestada de tubarões

Um estudante do ensino médio dos Estados Unidos desapareceu no mar após saltar de um navio de cruzeiro nas águas das Bahamas. Autoridades locais trabalham com a hipótese de que ele tenha morrido porque na região há muitos tubarões. O caso ocorreu em 24 de maio.





O jovem foi identificado como Cameron Robbins, de 18 anos, da cidade de Baton Rouge, no estado da Louisiana. Ele era um dos passageiros do navio Blackbeard's Revenge, que estava perto da ilha de Athol, e pulou no mar e sumiu.





A Guarda Costeira também realizou uma busca, mas depois de dois dias encerrou as operações.





Um vídeo publicado em redes sociais com as imagens de Robbins tem sido bastante compartilhado e visualizado.





Raymond King, um oficial da Marinha das Bahamas, afirmou ao jornal “The Daily Mail” que as águas ao redor da Ilha de Athol são muito perigosas por causa dos tubarões.





No vídeo, é possível ouvir pessoas gritando para que Robbins agarre uma boia, mas ele nada na direção oposta.





O navio permaneceu na área por várias horas enquanto a tripulação fazia buscas por Robbins. No entanto, as tentativas de localizá-lo foram infrutíferas.





G1