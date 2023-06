Homem que fez vídeo dizendo gostar de estuprar crianças é morto no Ceará

Um homem de 27 anos que fez um vídeo dizendo que gostava de estuprar crianças foi morto, neste domingo (11), em Morada Nova, no interior do Ceará. Há algumas semanas, ele fez e compartilhou as imagens em que ainda apareceu desafiando a polícia a encontrá-lo.





O homem não teve a identidade formalmente repassada, mas era conhecido como “Cebolinha”. Ele havia sido preso anteriormente, mas estava em liberdade após audiência de custódia. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias de um homicídio em Morada Nova.





Ele morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, na zona rural. A Secretaria não informou se há suspeitos do crime já identificados.





Cebolinha possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para o local. A Delegacia Municipal de Morada Nova ficará a frente das investigações.





G1-CE