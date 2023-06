Casal de idosos fica embaixo de chuveiro ligado para se salvar de incêndio em apartamento

Um casal de idosos de 74 anos ficou embaixo do chuveiro para se salvar de um incêndio em um apartamento na Rua Frei Mansueto, no Bairro Meireles, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite deste domingo (11), por volta das 21 horas.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para combater um incêndio no quinto andar de um prédio. Quando os bombeiros chegaram ao local, foram informados pelos vizinhos que havia um casal preso no imóvel.





Ao entrar no apartamento, os bombeiros encontraram o casal no banheiro, com o chuveiro ligado, tentando se proteger do fogo e da fumaça. Os idosos ainda usaram uma lanterna para sinalizar pela janela onde estavam.

Após ser retirado do local, o casal foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para um hospital particular. O estado de saúde das vítimas não foi informado.





Ainda segundo os bombeiros, o sistema preventivo do prédio não estava funcionando e os agentes apagaram o incêndio usando extintores. Não há informações sobre as causas do incêndio.





G1-CE