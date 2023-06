"Novo Lázaro" é preso após aterrorizar moradores e tentar matar seis pessoas

Um homem de 39 anos investigado por tentativa de assassinato contra ao menos seis pessoas foi preso pela Polícia Civil em Brazlândia, no Distrito Federal, neste sábado, 10. Apontado pelas vítimas como um criminoso violento e cruel, ele realizava ataques a faca em propriedades rurais da região e passou a ser chamado de "novo Lázaro".





Uma das vítimas relatou às autoridades que teve o rosto rasgado e precisou levar 17 pontos.





O preso, que não teve a identidade revelada pela Polícia, era conhecido por aterrorizar os moradores com ameaças e ações agressivas. Pouco antes de ser preso, o homem tentou esfaquear um vizinho que amarrava cheiro-verde no quintal de sua chácara.





A vítima conseguiu escapar de um golpe no pescoço ao revidar a ação com uma enxada. O suspeito, então, fugiu do local, mas prometendo voltar.





Minutos depois, ele atacou outro vizinho. A vítima foi um homem que estava em casa lavando louça e foi surpreendido com uma facada no rosto. Mesmo ferido, ele conseguiu arremessar uma sanduicheira contra o agressor e assim o expulsou do local.





A Polícia foi informada que, dias antes, o suspeito havia tentado matar uma mulher em pelo menos três ocasiões.





As ações violentas em sequência fizeram o suspeito ser comparado, pelos moradores, a Lázaro Barbosa de Souza, serial killer que matou quatro pessoas da mesma família e aterrorizou o DF, em 2021. Ele terminou morto em troca de tiros com a Polícia, após 20 dias de fuga.





