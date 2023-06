Idoso morre por tiro em hospital e Casagrande promete reagir a crimes

A violência que deixou três mortos entre a noite de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25), em Vitória, levou o governador Renato Casagrande (PSB) a prometer resposta aos atos criminosos que chocaram os capixabas por ter resultado na morte de um paciente idoso atingido por um tiro na cabeça, quando estava em um leito de hospital do Complexo Life Vix Mall.





Durante confronto entre policiais e criminosos na região de Gurigica, Daniel Ribeiro Campos da Silva foi atingido na têmpora por uma bala perdida que atravessou a parede da unidade particular de saúde em que se recuperava, há dois anos, de um AVC hemorrágico. Testemunhas relataram que tiroteio durou cerca de meia hora, na Avenida Leitão da Silva, onde policiais foram encurralados por traficantes que tinham jogado pregos na via e pedras nas proximidades de um supermercado e do complexo de saúde.





As outras vítimas fatais da violência na região foram um adolescente, de 16 anos, que morreu com lesões no pescoço, na escadaria Cláudio Antônio da Silva, e um jovem de 23 anos, assassinado a tiros, ainda na noite de sábado.





A família do paciente idoso relatou ao G1 que Daniel Ribeiro Campos da Silva era lúcido e estava internado na clínica de cuidados paliativos Total Health, no quinto andar. “A gente está em estado de choque. Logo de manhã, minha filha me ligou e disse que Daniel tinha morrido, eu respondi ‘foi feita a vontade do Senhor, mas ela falou ‘não, mãe, ele foi morto com um tiro na cabeça”, disse Jerusa Durr Aguiar, parente da vítima.





“Estou acompanhando de perto o caso ocorrido nesta madrugada em Gurigica e na Av. Leitão da Silva. Estamos com toda nossa força policial respondendo a esse ato criminoso e investigando as razões do conflito que levaram a perdas de vidas inocentes”, escreveu o governador, no Twitter.





Não houve informações de prisões decorrentes deste conflito, até a última atualização desta matéria.

