segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Adolescente de 17 anos é assassinada a tiros em borracharia na BR-222, distrito de Aprazível

Na madrugada desta segunda-feira (18), uma adolescente de 17 anos foi morta com vários disparos de arma de fogo em um estabelecimento às margens da BR-222, no distrito de Aprazível, por volta de 0h30.

Vítima: Vívian Kauany de Araújo Oliveira, de 17 anos, natural de Sobral.

Local do crime: Borracharia às margens da BR-222, no distrito de Aprazível.

Segundo informações, vários indivíduos chegaram ao local, abordaram a menor e, em seguida, executaram a jovem com vários tiros.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Forense (Pefoce), que realizou os procedimentos periciais e recolheu o corpo para o núcleo da instituição em Sobral.

A Polícia Civil deverá investigar o caso, com o objetivo de identificar e prender os autores do crime.

Sobral registra 66 homicídios dolosos no corrente ano.

