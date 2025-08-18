Adolescente de 17 anos é assassinada a tiros em borracharia na BR-222, distrito de Aprazível

Na madrugada desta segunda-feira (18), uma adolescente de 17 anos foi morta com vários disparos de arma de fogo em um estabelecimento às margens da BR-222, no distrito de Aprazível, por volta de 0h30.





Vítima: Vívian Kauany de Araújo Oliveira, de 17 anos, natural de Sobral.





Local do crime: Borracharia às margens da BR-222, no distrito de Aprazível.





Segundo informações, vários indivíduos chegaram ao local, abordaram a menor e, em seguida, executaram a jovem com vários tiros.





A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Forense (Pefoce), que realizou os procedimentos periciais e recolheu o corpo para o núcleo da instituição em Sobral.





A Polícia Civil deverá investigar o caso, com o objetivo de identificar e prender os autores do crime.





Sobral registra 66 homicídios dolosos no corrente ano.