RELEMBRE O PROJETO POLÊMICO DO EX-VEREADOR RODOLFO DE CRIAR O "MURO DAS LAMENTAÇÕES" EM SOBRAL

MATÉRIA DE 15/SETEMBRO DE 2011.





Como a cidade já tem seu Arco do Triunfo inspirado no original da França e uma réplica do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, o vereador Rodolfo Basílio (PSB) defende que o Município também pode ter uma réplica do Muro das Lamentações e outra das Torres Gêmeas. A primeira ideia já foi aprovada na Câmara Municipal, por meio de uma indicação ao prefeito Clodoveu Arruda (PT) para construção do Muro da Lamentações, nos moldes da de Jerusalém.





A outra indicação ao prefeito para construção de Torres Gêmeas, copiando o World Trade Center dos Estados Unidos, acabou sendo retirada de pauta a pedido do vice presidente da Casa, vereador Marco Prado (PSDB). Outra indicação que Rodolfo fez foi um aporte de R$ 10 milhões do Governo do Estado para socorrer a Santa Casa de Misericórdia. Esta matéria também foi retirada de pauta, por sugestão da maioria dos 12 vereadores de Sobral.





A indicação do vereador aprovada consiste em construir um muro "para servir de local de lamentação do nosso povo". Segundo Rodolfo, a matéria foi bem aceita pela Câmara e pela população. "Indicamos para o prefeito Veveu Arruda que construa este muro para nossas lamentações a exemplo do que acontece na terra santa de Jerusalém. Espero que o prefeito acate nossa sugestão", disse.





O vereador acabou aceitando o pedido de retirada da sugestão das Torres Gêmeas. "Aceitei em primeiro momento, mas ela pode ser reapresentada", informou. Pela indicação, as Torres Gêmeas, a exemplo das dos Estados Unidos, seriam erguidas no Centro Comercial com 16 andares cada. "Elas são para ficar na lembrança dos sobralenses o ataque de 11 de setembro de 2011 e servir para salas comerciais ou sede de órgãos públicos municipais", destacou o vereador Rodolfo.





Segundo o seu assessor parlamentar, Gilmar da Cruz Bastos, "essas indicações retiradas de pauta podem ser reapresentadas, até porque o vereador vai passar mais quatro meses na Câmara, devido a uma licença para tratamento de saúde de outro vereador".





A apresentação da indicação das Torres Gêmeas coincidiu com os 10 anos dos ataques de 11 de Setembro às Torres Gêmeas. "Quero apenas lembrar este fato e construir um espaço de 16 andares em cada torre para abrigar os órgãos públicos municipais", destacou Rodolfo.





Irrelevante





A ideia do Muro das Lamentações segue agora para um decisão do prefeito Clodoveu Arruda. Ele foi informado da aprovação da Câmara e já tomou uma posição. Segundo a Assessoria de Imprensa da Prefeitura, o prefeito não vai acatar a indicação de Rodolfo Basílio por considerá-la "desnecessária e irrelevante".





A população está dividida quanto a indicação da Câmara. Nas rádios, a maioria dos ouvintes brinca com a proposta. Mas numa enquete realizada pelo Diário do Nordeste, uma moradora se mostrou contra e duas pessoas se colocaram a favor. Um escultor achou a ideia interessante. Uma estudante considerou a indicação diferente.





Mas não só de projetos polêmicos vive este dono de farmácia de 61 anos de idade que está cumprindo quatro meses de vereador do titular Adaldécio Linhares (PSB). Ele indicou também as construções de 70 casas populares no Distrito de Jaibaras; um mini estádio em Jaibaras; uma quadra de esportes na localidade de São Domingos; uma praça da juventude em Jaibaras; uma quadra de esportes na localidade de São Vicente; 20 casas populares em São Vicente; frigorífico em Jaibaras; 20 casas populares em São Domingos; uma pensão municipal para abrigar os acompanhantes de pacientes internados nos hospitais de Sobral; a realização de feirinhas no Becco do Cotovelo às quintas-feiras; e uma parceria com o Sindicato dos Mototaxistas, visando o financiamento de casas para mototaxistas.





Com informações do portal Diário do Nordeste

foto site Correio da Semana