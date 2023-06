Janja se une à Flavio Dino em um contra-ataque à Arthur Lira

Janja, primeira-dama Rosangela da Silva, uniu forças com o Ministro da Justiça, Flavio Dino, em um contra-ataque contra Arthur Lira. A estratégia do Planalto é enfraquecer o presidente da Câmara dos Deputados, que possui amplos poderes por meio de sua coalizão contra o governo de Lula.





Nesta manhã 01/06, a Polícia Federal realizou mandados de busca e apreensão, bem como ordens de prisão. Entre os alvos da operação da PF, encontra-se Luciano Oliveira, assessor do gabinete de Lira. Essa ação demonstra o avanço da parceria da Janja e pelo Ministro da Justiça, no intuito de enfraquecer o bloco de poder de Lira e combater as articulações de Lira na Camara Federal.





A união de Janja e Flavio Dino em um contra golpe contra Arthur Lira reflete a insastifação do Planalto com o Congresso. Com a estratégia de esvaziar o presidente da Câmara e sua coalizão, o governo busca minar a influência de Lira e esvaziar seu próprio poder. A ação da Polícia Federal nesta manhã, com mandados de busca, apreensão e ordens de prisão, indica que medidas mais drásticas estão sendo tomadas para combater possíveis irregularidades no Estado do Alagoas.





(Hora Brasília)