Escritório de Zanin recebeu R$ 1,2 milhão da campanha de Lula

O escritório Zanin Martins Advogados, que pertence ao indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal(STF), recebeu R$ 1,2 milhão da campanha do petista durante as eleições de 2022.





A prestação de contas da campanha de Lula, divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que o valor foi pago em 16 de dezembro de 2022. O escritório de Zanin possui sociedade com a mulher dele, a também advogada Valeska Teixeira Martins. O repasse foi creditado como “prestação de serviços advocatícios”. Os recursos saíram do Fundo Eleitoral, constituído para arcar com os custos da campanha.





No decorrer da disputa pelo Planalto, a equipe de Lula também contratou outros escritórios. A sociedade comandada pelo ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão recebeu R$ 1,2 milhão. A Araujo, Recchia, Santos — Sociedade de Advogadas, outra empresa do setor, foi contemplada com R$ 500 mil.





As contas da campanha de Lula foram aprovadas pelo plenário do TSE em dezembro do mesmo ano.





Revista Oeste